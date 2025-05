Gigi D’Alessio apre una immobiliare con la compagna Denise. Il cantante punta sul mattone. Ha un albergo in piazza del Gesù a Roma

La mamma dei suoi ultimi due figli (il cantante ne ha sei da tre diverse compagne) per la prima volta coinvolta anche nel business, con quote paritarie. Gli affari musicali vanno bene, gli investimenti anche di più

Da cinque anni Gigi d’Alessio vive con Denise Esposito, e dalla loro unione sono nati due figli, Francesco a gennaio 2022 e Ginevra a luglio 2024. Nel 2025 la coppia è diventata anche socia di una impresa, una immobiliare che i due hanno fondato a Napoli ognuno con il 50% delle quote. La società si chiama Deni House srl, con chiaro riferimento al nome della Esposito, ma l’amministratore unico che la gestisce è Gigi. Una family company inizialmente con un capitale sociale di 10 mila euro che oltre all’acquisto e vendita di abitazioni prevede nel suo statuto anche «l’ attività agrituristica, con installazione di impianti sportivi, rifugi, ristori stagionali e non» e «la gestione di alberghi, pensioni, residences, appartamenti, case vacanze, bed and breakfast, agriturismi e centri benessere, nonché strutture in genere per il tempo libero, il tutto con o senza ristorazione e somministrazione di pasti e bevande, anche con carattere saltuario o per periodi stagionali, con tutta la fornitura dei servizi complementari ed accessori, compresa l’attività di ristrutturazione degli immobili, ove vengano svolte tali attività».

Tre compagne di vita, 6 figli e una società canora che supera i 6 milioni di ricavi

Gigi D’Alessio è stato sposato fin da giovanissimo con Carmela Barbato, con cui ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. Nel 2006 si è separato, ufficializzando una nuova storia sentimentale con la cantante Anna Tatangelo, con cui è stato quasi 15 anni avendo un altro figlio, Andrea. Con il successo musicale ha aperto anche una società, la GGD edizioni musicali srl, che nel 2023 ha fatturato più di 6 milioni di euro. Ne è sempre stato unico azionista, fino alla fine dello scorso anno, quando ha venduto il 3 per cento della società a un suo storico collaboratore, Antonio Francesco Albo. Prezzo pagato simbolico: i 300 euro di valore nominale delle azioni. Stessa operazione ha fatto con una immobiliare, la Cila srl, di cui ha appena ceduto ad Albo il 3 per cento in questo caso per il prezzo simbolico di 90 euro, valore nominale delle azioni.

Gigi D’Alessio all’epoca della relazione con Anna Tatangelo

Il portafoglio mattoni della sua GGD Edizioni, dove a fine 2024 ha associato un collaboratore

Fin dall’inizio però D’Alessio ha investito nel mattone gran parte dei suoi guadagni, mettendo tutti gli acquisti in una società immobiliare poi fusa per incorporazione nella GGD Edizioni. Probabile che attinga a quel patrimonio ora per dare sostanza alla nuova società con la compagna Denise. Ed è un bel portafoglio, che comprende a Roma un villino sulla Braccianense (valore intorno ai 250 mila euro), due appartamenti in zona Cassia che complessivamente valgono qualcosa più di 600 mila euro, e un complesso nel quartiere residenziale dell’Olgiata al cui interno c’è una grande villa che vale più di 2,2 milioni di euro, una villa un po’ più piccola che vale quasi un milione di euro e un villino da 350 mila euro. In questa residenza ha sede la società musicale del cantante e lo stesso Gigi vive nella capitale con la famiglia.

Quell’hotel di lusso controllato dal cantante nella centralissima piazza del Gesù

Nel patrimonio immobiliare di D’Alessio c’è anche un vero e proprio albergo in uno dei luoghi più pregiati del centro di Roma: a piazza del Gesù. Si chiama “Piazza del Gesù Luxury suites”, e occupa tutto il primo piano della palazzina che sorge di fronte alla Chiesa del Gesù, la chiesa madre per tutti i gesuiti. L’hotel di lusso di D’Alessio è proprio a fianco di palazzo Cenci Bolognetti dove per decenni c’era la sede della Democrazia cristiana, luogo principe per la formazione e demolizione di quasi tutti i governi italiani della Prima Repubblica. Provando a prenotare ora, l’hotel di D’Alessio risulta al completo per molte settimane. Prima stanza libera, una matrimoniale, la notte fra il 17 e il 18 giugno, che attraverso Booking viene offerta a 548 euro.