Wanna Marchi chef: la nuova vita ai fornelli, con inviti nei vari ristoranti della Lombardia (e non solo) – Il video

La venditrice più famosa d'Italia ai suoi followers: «Cucinerò un piatto o due legati alla mia regione l'Emilia-Romagna e parlerò con tutti voi»

Dimenticate le creme dimagranti, dimenticate l’accoppiata con la figlia Stefania Nobile (finita nei guai per la vicenda della Gintoneria con Davide Lacerenza) Wanna Marchi ritorna in pista. Anzi sui social. O meglio sui fornelli. Perché se i cogl***i vanno inculati i golosi vanno presi per la gola. Così la venditrice più discussa e più famosa d’Italia cucina in collaborazione con una nota azienda legata al mondo dei camper. Sulle quattro ruote, proponendo una romagnola “Gramigna con ragù di salsiccia”. Ma si impegna anche ai ristoranti di amici, che la invitano tra fuochi e fiamme.

Le tappe di Wanna

Ha debuttato al Mille di Bergamo. «Andrò a Varese, Torino, in posti vicini a me», confessa ai followers. «Cosa farò in questo ristorante dove andrò? Cucinerò un piatto o due legati alla mia regione l’Emilia-Romagna e mi farò affiancare dallo staff del ristorante». E ricorda le sue fantastiche «polpette». «Io mi metterò in un tavolo con i commensali, poi in un altro. Mi siederò dopo questa faticata con un bicchierino di vino e parlerò con tutti voi», racconta. «Chiedetemi quello che volete io non ho mai avuto segreti. Magari faremo anche un valzer», chiosa.