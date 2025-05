Moody’s conferma il rating “Baa3” dell’Italia e alza l’outlook a positivo. Giorgetti: «Frutto del lavoro serio e silenzioso»

Una revisione, sottolinea l'agenzia di rating, che riflette il «miglioramento delle prospettive di bilancio» e «il contesto politico interno stabile». Soddisfatto il ministro dell'Economia

Mentre le piazze finanziarie soffrono dopo l’annuncio di nuovi dazi da parte di Donald Trump, l’Italia incassa la promozione di Moody’s. L’agenzia di rating conferma il suo giudizio “Baa3” ma rivede al rialzo l’outlook da stabile a positivo. Una revisione che riflette il «miglioramento delle prospettive di bilancio, in un contesto di performance fiscale migliore del previsto nel 2024 e di un contesto politico interno stabile, che aumenta la probabilità che i parametri di bilancio continuino a migliorare, in linea con il piano strutturale di bilancio a medio termine del governo», afferma Moody’s in una nota. «Le prospettive di bilancio dell’Italia sono migliorate. Il principale fattore determinante del miglioramento del risultato di bilancio è stata una riduzione della spesa, dovuta principalmente all’eliminazione graduale dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie ad alta efficienza energetica (“superbonus”), ma anche alla forte crescita delle entrate, principalmente derivanti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e da altre imposte», mette in evidenza l’agenzia di rating che prevede che il debito pubblico raggiungerà il 138,4% del pil nel 2026 e nel 2027, in aumento rispetto al 135,3% dell’anno scorso. «Dal 2028 in poi, avanzi primari sostenuti dovrebbero portare il peso del debito a un graduale calo», si legge ancora nella nota.

Soddisfatto il ministro dell’Economia Giorgetti

È soddisfatto della valutazione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: «Il giudizio è il frutto del lavoro serio e silenzioso che stiamo portando avanti dall’inizio del governo. Un risultato che arriva, inoltre, in un contesto dove a fronte di giudizi negativi diffusi c’è un paese, l’Italia, al quale viene riconosciuto un upgrade significativo», ha detto Giorgetti. «Voglio anche sottolineare che questo risultato porta un beneficio alle famiglie, imprese e persino alle banche italiane», ha concluso.