Congedo parentale, nel 2025 i mesi pagati all’80% diventano tre (e non più due). Cosa cambia rispetto all’anno scorso

Una circolare dell'Inps chiarisce i dubbi sul tema. A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti di bambini nati in quest’anno potranno usufruire del congedo parentale pagato all’80% per tre mesi

Aumenta di un mese, rispetto al 2024, il congedo parentale pagato all’80% per mamme e papà che hanno avuto figli nel 2025. Lo spiega una circolare dell’Inps, che chiarisce la norma introdotta con la legge di Bilancio per il 2025, che introduce miglioramenti rispetto a quella dell’anno precedente, quando i mesi pagati all’80% erano solo due.

Cosa cambia

Secondo la circolare dell’Istituto, per i bambini nati dal 2025 e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024, i genitori lavoratori dipendenti possono avere il congedo parentale pagato all’80% per tre mesi. Il congedo parentale è un tema di grande rilevanza, soprattutto in un contesto socio-economico in cui la conciliazione tra vita lavorativa e familiare è spesso complessa. L’aumento della durata e della retribuzione del congedo è visto come una risposta alle esigenze delle famiglie moderne, contribuendo a una migliore qualità della vita e a un incremento della natalità, che negli ultimi anni ha mostrato segni di stagnazione.

Quando richiederlo

Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. In caso di adozione o di affidamento, i congedi vanno usati entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore. L’obiettivo di questa nuova normativa è quello di supportare le famiglie nella gestione del lavoro e della cura dei figli, promuovendo una maggiore equità nella condivisione delle responsabilità genitoriali.