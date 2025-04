Bonus nuovi nati 2025, parte il contributo Inps da 1.000 euro: quale Isee fare, come ottenerlo e quando scade

Come previsto nell'ultima legge di Bilancio 2025, torna il bonus Nuovi nati riservato alle famiglie con un nuovo nato o un nuovo bambino adottato nell'anno corrente. I chiarimenti nella circolare dell'Inps

L’Inps ha finalmente chiarito le disposizioni operative sul bonus Bebè o Nuovi nati 2025. L’ultima circolare pubblicata dall’istituto di previdenza chiarisce nel dettaglio chi può accedere al contributo una tantum, cioè una volta sola, di 1.000 euro per le nuove nascite e le adozioni. E poi le modalità di accesso al bonus, riservato alle famiglie. Come previsto dall’ultima legge di Bilancio 2025, al bonus si potrà accedere fino a esaurimento fondi.

Fondi stanziati per il Bonus nuovi nati

Per il 2025 è stato previsto uno stanziamento complessivo di 330 milioni di euro, cifra che sarà incrementata a 526 milioni di euro nel 2026. Il contributo sarà erogato in ordine cronologico di presentazione delle domande tramite il portale INPS.

Chi può richiedere il bonus Bebè 2025

Il bonus da 1.000 euro è destinato a chi ha figli nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2025. Possono presentare domanda:

Cittadini italiani;

Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;

Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati per un’attività lavorativa superiore a sei mesi.

Requisiti ISEE per accedere al bonus Bebé

Per beneficiare del contributo è richiesto un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui. Nel calcolo dell’ISEE sono escluse le somme percepite a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU). Nel caso di adozioni, il bonus è erogabile solo per figli minorenni. Se si tratta di affido preadottivo, la data di riferimento è quella dell’ingresso del minore nel nucleo familiare adottante, come da ordinanza del Tribunale per i minorenni.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande hanno una scadenza di presentazione. Per ottenere il Bonus nuovi nati devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di nascita o di ingresso in famiglia del minore. Le modalità disponibili sono:

Online, attraverso il servizio dedicato sul sito INPS;

Tramite l’app INPS Mobile;

Chiamando il Contact Center Multicanale;

Attraverso gli istituti di patronato.

L’INPS comunicherà con un apposito messaggio ufficiale la data di attivazione del servizio. Per i bambini nati o adottati prima del rilascio del servizio, la domanda potrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione della comunicazione, pena la decadenza del diritto al bonus.

Criteri di priorità e ordine di pagamento

L’erogazione del contributo avviene in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, considerando data e ora di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Sarà quindi fondamentale presentare la richiesta il prima possibile per avere maggiori possibilità di ottenere il bonus.

Chi può presentare domanda

La domanda può essere inoltrata da uno solo dei genitori, a condizione che sia residente in Italia al momento dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) e al momento della presentazione. In caso di genitori non conviventi, il bonus può essere richiesto da chi convive con il minore.

Modalità di pagamento del Bonus nuovi nati

Al momento della richiesta, è necessario specificare la modalità preferita per ricevere il pagamento. Questo sarà possibile con un accredito su conto corrente, fornendo quindi l’Iban. O con un bonifico domiciliato presso un ufficio postale, per chi non possiede un conto corrente.