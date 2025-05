Chef Rubio attacca Francesca Albanese, scontro tra i Pro Pal

L'attacco nasce da un intervento della relatrice speciale delle Nazioni Unite non apprezzato dall'ex volto televisivo

Francesca Albanese è dal 2022 relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Le sue posizioni critiche verso Israele, in particolare dopo la strage ad opera di Hamas del 7 ottobre, l’hanno resa una figura di riferimento dei sostenitori della causa palestinese. Il 14 ottobre 2023, iniziò a parlare apertamente di rischio di «pulizia etnica di massa dei palestinesi» e chiese un cessate il fuoco immediato. Nonostante questo ruolo, così come il sostegno nei confronti dei palestinesi, Albanese è stata presa di mira e attaccata da uno degli esponenti più accesi dell’area pro Pal: Chef Rubio.

In un post su X, Chef Rubio è intervenuto duramente sulla base di un intervento video di Francesca Albanese: «Chi chiama Stato una colonia, considera la Palestina occupata dal 1967, parla di antisemitismo (invenzione sionista), condanna la resistenza, e vuole la pace tra oppresso e oppressore è sionista. Tu cosa sei @FranceskAlbs?». In risposta a un altro utente, rincara: «Ci fai ribrezzo @FranceskAlbs».

Le critiche di Rubio sembrano nascere da una divergenza ideologica sull’uso dei termini, dove l’ex volto televisivo e attivista sostiene che l’antisemitismo, citato da Albanese, sia una presunta «invenzione sionista».