Renzi furioso con Mantovano, scoppia il caso della scorta tolta agli ex premier: «Doveva essere una cosa riservata. E lui si diverte a dirlo ai giornali»

Per il leader di Italia Viva, dietro l'anticipazione del Foglio c'è palazzo Chigi che ha informato direttamente il giornale diretto da Claudio Cerasa. E accusa il sottosegretario di comportarsi in modo «pericoloso, superficiale e incomprensibile»

Si dice «allibito» Matteo Renzi, che conferma l’anticipazione del Foglio sulla rimozione della scorta dei Servizi per gli ex premier, tra cui il senatore fiorentino, a partire dal 2026. E protesta per i modi con cui, secondo Renzi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, avrebbe spifferato alla redazione del Foglio la decisione, alla faccia della «riservatezza» e di fatto «rendendo pubblica corrispondenza in teoria privata».

Lo «scoop» del Foglio dopo il messaggio di Renzi a Mantovano

Renzi scrive in una nota che «in data 15 aprile 2025 ho ricevuto una lettera riservata dal sottosegretario Mantovano. Conservo l’originale sulla mia scrivania. In data odierna ho risposto al sottosegretario anticipando via messaggio la mia missiva. Tre ore più tardi il sito de Il Foglio ha pubblicato la lettera di Mantovano mostrando l’immagine, da cui si evince chiaramente che solo Palazzo Chigi può aver passato la velina, perché nella mia copia non c’è il timbro azzurro simbolo del protocollo del sottosegretario».

La rabbia di Renzi contro Mantovano: «Usa le veline per informare le redazioni»

«Cosa significa tutto questo? – continua Renzi, che attacca il sottosegretario – Mantovano usa le veline informando le redazioni senza rispettare le regole di riservatezza e rendendo pubblica corrispondenza in teoria privata. La sicurezza del Paese è nelle mani di un signore che si diverte a veicolare veline ai giornali anche su argomenti delicatissimi come la scorta delle figure istituzionali di questo Paese. È una cosa gravissima che era già accaduta con il procuratore di Roma Lovoi. Rimango allibito dalla superficialità con cui si gestiscono informazioni così riservate e ritengo l’atteggiamento di Mantovano pericoloso, superficiale, incomprensibile».