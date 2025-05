Il complotto del messaggio di morte dietro il nome Astrazeneca

Ecco perché Google traduce Astrazeneca "una strada per la morte" in Latino

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) rilanciano la leggenda in base alla quale Astrazeneca deriverebbe da un termine Latino che significherebbe «una strada per la morte». C’è chi riconosce che in realtà la lingua degli antichi Romani non c’entra, ma se il traduttore di Google la traduce così non sarebbe solo un caso. Insomma, i creatori dell’omonimo vaccino Covid avrebbero lasciato un messaggio occulto, riguardo a un complotto omicida che solo pochi eletti da tastiera saprebbero cogliere.

Per chi ha fretta:

Diversi utenti segnalano che dividendo il nome Astrazeneca in presunte sillabe latine e le si fa tradurre dallo strumento di Google, si ottiene «una strada per la morte».

Ma quelle sillabe non sono reali parole in Latino, per tanto lo strumento “improvvisa” una frase di senso compiuto.

Abbiamo verificato che questo può succedere anche coi nomi di persona.

Analisi

Ecco di seguito alcuni esempi di come diversi utenti hanno rivelato il presunto complotto di Astrazeneca come una strada per la morte:

Che non si dica che non vi avevano avvisato…

PS in latino “una strada per la morte” si traduce in “Via ad mortem”.

Ma se chiediamo al traduttore di tradurre Astrazeneca al contrario, questo è ciò che viene fuori.

Il risultato è lo stesso anche se chiediamo di tradurla in inglese e in francese.

Provate voi stessi.

Astrazeneca in Latino? No non è Latino, ma resta il fatto che se lo scrivi cosi esce questo. Perchè qualcuno di GOOGLE ha programmato che debba uscire questo. Non è affatto un caso come vogliono farci credere i guru dell’intelligenza ritardata artificiale.

C’è davvero un messaggio occulto dietro il nome Astrazeneca?

Del caso di Astrazeneca che in Latino significherebbe una strada verso la morte si sono occupati già i colleghi di Facta. Il nome dell’Azienda produttrice di un vaccino Covid è stato diviso arbitrariamente in sillabe latine inesistenti. Infatti questo “trucco” funziona solo se “si fa credere” a Google che «a stra ze neca» sia un termine latino. Come è stato fatto notare da alcuni utenti che hanno condiviso questa narrazione, funziona anche se si traduce in Inglese e in Francese. Infatti del caso si è occupati anche colleghi di lingua Inglese, come Nur Ibrahim.

"Zeneca" is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language. — AstraZeneca (@AstraZeneca) October 17, 2019

L’errore avviene perché lo strumento automatico, pur potendo riconoscere singole parti come potenzialmente latine, cerca di interpretare una combinazione di parole che non forma una struttura o un vocabolario valido nella lingua di destinazione (il Latino), portando a traduzioni inaffidabili o completamente errate. La stessa Google avvisa in un apposito disclaimer gli utenti a non considerare le sue traduzioni perfette, né l’Azienda intende sostituire i traduttori umani:

«Il sito web è stato tradotto per vostra comodità utilizzando un software di traduzione basato su Google Translate. Sono stati compiuti ragionevoli sforzi per fornire una traduzione accurata, tuttavia nessuna traduzione automatica è perfetta né intende sostituire i traduttori umani. Le traduzioni sono fornite come servizio agli utenti del sito Web e sono fornite “così come sono”. Non viene fornita alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, all’affidabilità o alla correttezza delle traduzioni effettuate da e verso qualsiasi altra lingua. Alcuni contenuti (come immagini, video, Flash, ecc.) potrebbero non essere tradotti accuratamente a causa delle limitazioni del software di traduzione».

Ecco per esempio cosa succede se dividiamo in fantomatiche sillabe latine il nome del collega David Puente e chiediamo a Google di tradurle in Italiano:

David Puente = «Fammi vedere, ragazzo». Potrebbe essere un riferimento occulto, ispirato al lavoro dei fact-checker, i quali effettivamente chiedono spesso che gli si facciano vedere le fonti, oppure è solo un caso, dovuto al fatto che è stato usato impropriamente un traduttore automatico.

Conclusioni

Abbiamo visto che non c’è niente di occulto dietro al nome Astrazeneca. Semplicemente non si dovrebbe usare in maniera impropria un traduttore automatico, che già di suo è uno strumento limitato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.