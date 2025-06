Il giudice trumpiano che blocca le deportazioni di Trump

Ha contestato l'utilizzo dell'Alien Enemies Act da parte della presidenza

Il giudice distrettuale federale della California John Holcomb è stato nominato dal presidente Donald Trump durante il suo primo mandato nel 2019. E ieri ha fermato l’utilizzo da parte dell’attuale amministrazione dell’Alien Enemies Act per deportare migranti venezuelani nell’area di Los Angeles. La corte ha stabilito che il governo non ha garantito ai sanzionati un adeguato processo legale.

La sentenza di John Holcomb è l’ultima in ordine di tempo a limitare la pratica controversa dell’amministrazione di deportare rapidamente persone accusate di essere membri della gang criminale Tren de Aragua. Effettuando il tutto in base alla legge del 1798 che consente le espulsioni in caso di “invasione” o “incursione predatoria” negli Stati Uniti. Anche i tribunali di altri tre Stati americani hanno bloccato le deportazioni basate su questa legge, sebbene con argomentazioni differenti.