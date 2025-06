Il ritorno di Alex Britti: «Mi piace avere di nuovo l’attenzione degli altri» – L’intervista

Il cantautore rispolvera i brani di «It.pop», il disco che lo ha reso famoso alla fine degli anni Novanta

«Il pop è la musica meno razzista che c’è», questo è l’approccio scelto da Alex Britti fin dagli inizi. Nessuno snobismo, per lui che ha frequentato i salotti musicali più intellettuali, un approccio da innamorato della musica, del suono, a partire dalla propria chitarra, da quel blues con cui negli anni ’90 ha brillato in tutta Europa. L’approccio che gli permise poi di lanciarsi in un’avventura, quasi agli antipodi; quella del pop appunto, della canzonetta commerciale a cominciare dal tormentone del 1998, Solo una volta (o tutta la vita), che cambiò tutto, consegnandoci uno degli artisti più completi del panorama musicale italiano. Questo perché in quell’It.pop, il disco che ne seguì, troviamo svariati successi come Gelido, Mi piaci e Oggi sono io, dimostrazione palese che i successi possono anche contenere un certo intellettualismo. Quasi trent’anni dopo Britti torna su quel disco, rilucidando alcuni brani in featuring con artisti di spessore, il progetto lo ha intitolato Feat.Pop e si tradurrà con un concerto/evento il prossimo 22 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Già pubblicata una nuova versione di Oggi sono io insieme a Marco Mengoni, pronta per il prossimo 13 giugno anche una nuova versione di Solo una volta insieme a Clementino. A questo punto non resta che chiedersi se quel clamoroso successo mainstream di oltre due decenni fa sia traducibile anche per il pubblico di oggi. Dice Britti a Open: «Non mi aspettavo di rimanere in un contesto mainstream, però mi fa piacere riuscire a portarci un progetto artistico. Oggi potermi concentrare soltanto sulla musica, solo sull’arte, le chitarre, e poi comunque percepire un certo tipo di attenzione nei miei confronti, non nascondo che mi piace un sacco».