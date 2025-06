Seduti per terra davanti a La Russa contro il Decreto Sicurezza. La protesta dei senatori Pd, M5s e Avs: perché lo hanno fatto

Sospesa la seduta a palazzo Madama per il voto finale del decreto Sicurezza. La protesta show in aula delle opposizioni

È bagarre al Senato, dove alcuni senatori di Pd, M5s e Ave hanno improvvisato un sit-in durante la seduta per la votazione finale del decreto Sicurezza. I senatori si sono seduti per terra davanti ai banchi del governo urlando: «Vergogna, vergogna» e chiedendo la riunione di convocare la conferenza dei capigruppo. Il presidente del Senato Ignazio la Russa prima si è rifiutato di sospendere la seduta. Ma poi ha ceduto dopo una breve trattativa con un capogruppo dell’opposizione.

Perché i senatori hanno fatto un sit-in contro il dl Sicurezza

La scelta di sedersi con le mani al cielo da parte dei senatori non è stata casuale. Proprio il decreto sicurezza voluto dalla maggioranza di centrodestra prevede una norma detta anche «legge anti-Gandhi». Di fatto, il provvedimento punta a scoraggiare e reprimere, tanto con multe quanto con il carcere, tutta una serie di forme di protesta pacifiche, come per esempio i sit-in.