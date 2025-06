Trovato morto in casa, le urla la sera prima sentite dai vicini. Interrogati i tre coinquilini: il caso a Bresso

In corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri nell'appartamento alle porte di Milano, vicino al Parco Nord

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento a Bresso, nel Milanese. La vittima, originario del Nord Africa, è stata ritrovata senza vita dai carabinieri, dopo una segnalazione per una lite. Quando sono arrivati gli operatori del 118, l’uomo era già deceduto. Ancora ignote le sue generalità. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ucciso a mani nude perché, al momento, non risultano esserci tracce di ferite da arma da taglio o da oggetti contundenti.

Le urla la sera prima sentite dai vicini

Nella casa vicina al Parco Nord vivevano altri tre uomini. I coinquilini sono stati tutti sentiti, mentre sul posto sono in corso i rilevi della scientifica. A intervenire nel cuore della notte sono stati i carabinieri di Sesto San Giovanni, dopo che alcuni vicini avevano denunciato di aver sentito urla provenire dall’interno dell’appartamento. «Venite è pieno di sangue», ha urlato un vicino di casa nella richiesta di intervento al 112, avvenuta alle due del mattino circa di sabato.

Il cordoglio del sindaco

«Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso. Le indagini sono già in corso e nelle prossime ore sarà chiarita la vicenda», ha dichiarato il sindaco Simone Cairo. «Ora credo che sia il momento della preghiera per la vittima e del ringraziamento per le forze dell’ordine prontamente attivate e che stanno seguendo la situazione. Ogni ulteriore riflessione è oggi prematura», ha concluso.

In aggiornamento