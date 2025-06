Italia-Moldavia tra noia e rischio figuraccia, finisce solo 2-0 l’ultima triste di Spalletti: «Non ho fatto la differenza»

Prestazione grigia per gli azzurri contro i moldavi, per l'ultima volta del ct toscano sulla panchina della Nazionale. Segnano Raspadori e Cambiaso

I primi tre punti per gli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 arrivano con l’ultima panchina di Luciano Spalletti in Nazionale. Finisce 2-0 tra Italia e Moldavia, in un Mapei Stadium a Reggio Emilia praticamente muto per quasi tutti i 90 minuti di gioco. Poche e scarse le emozioni per l’intera partita. Fatta eccezione magari per la prima vera occasione della gara, ma per la Moldavia che segna la prima rete con Nicolaescu, annullata per fuorigioco.

I (pochi) gol azzurri

È Raspadori il primo comunque a mantenere la promessa strappata dal ct per il suo addio, quando al 40′ firma l’1-0. Il raddoppio azzurro arriva con Cambiaso nella ripresa, grazie a uno spunto di Orsolini sporcato da Frattesi: la palla arriva a Cambiaso che si fa trovare pronto. Niente goleada alla fine, che sarebbe stata indubbiamente utile in vista dell’incerto percorso verso i Mondiali.

L’addio triste di Spalletti: «Non ho fatto la differenza»

«È da vedere chi si sceglie (come nuovo Ct, ndr) – dice Spalletti a fine partita a RaiSport – certo non lasciamo un grande entusiasmo anche se il pubblico ha riposto in maniera splendida, ma i giocatori e l’allenatore devono fare la differenza e purtroppo io non ho fatto la differenza». Lo stesso ct ammette la prestazione mesta di Reggio Emilia: «È vero abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti, si è confermato quello che avevo visto, ho trovato questo gruppo troppo affaticato alla fine di questo campionato, è segno che erano logori per il campionato passato».