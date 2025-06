Roma, muore per un malore dopo una liposuzione in uno studio privato: il caso di una donna di 47 anni. Tre gli indagati

È successo in uno studio di medicina estetica privato, nel quartiere di Torrevecchia, vicino a Primavalle. Indagati con l'ipotesi di omicidio colposo, il chirurgo, l'anestesista e l'infermiera

A Roma una donna di 47 anni è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo aver avuto un malore in seguito a un intervento di chirurgia estetica. È accaduto domenica 8 giugno, nel pomeriggio. Il decesso in ospedale è stato accertato alle 20. La donna, originaria dell’Ecuador, si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione in uno studio di medicina estetica privato, nel quartiere di Torrevecchia, vicino a Primavalle. Sulla vicenda indaga la polizia.

L’intervento andato male e il malore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 47enne si era sottoposta nel pomeriggio di domenica alla liposuzione ma l’intervento è stato interrotto a causa di una sopraggiunta complicazione. A quel punto il medico, l’anestesista e l’infermiera, avrebbero provato in un primo tempo a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e solo successivamente, dopo qualche ora, avrebbero contattato un’autoambulanza privata con un medico a bordo. Non risulterebbero, al momento, chiamate con richieste di intervento al 118. All’arrivo in ospedale, i medici hanno tentato inutilmente di rianimare la donna. Sull’accaduto indaga la polizia, mentre la Procura ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, il chirurgo, l’anestesista e l’infermiera. L’ambulatorio è stato sequestrato e sono diversi i punti da chiarire, dalla dinamica dell’intervento al coinvolgimento dei soccorsi.

Gli altri decessi a Roma dopo interventi di chirurgia estetica

Nella Capitale non è certo questo il primo caso di decessi in seguito a interventi estetici. A novembre il caso di Margaret Spada, la 22enne di origini siciliane morta dopo una rinoplastica eseguita dai chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio, indagati, nel loro studio all’Eur. E poi la vicenda di Simonetta Kalfus, 62enne di Ardea, morta in seguito a una grave sepsi dopo la liposuzione in uno studio privato.