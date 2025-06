La “sorpresa” delle drag queen a Donald Trump al Kennedy Center: prima i fischi, poi gli applausi – Il video

Una piccola sfilata tra il pubblico per protestare contro l'ostilità del presidente. La contestazione e poi gli applausi nel centro criticato per il suo progressismo

Prima la sfilata delle drag queen, poi la contestazione e infine gli applausi. Donald Trump è stato accolto da reazioni contrastanti al Kennedy Center prima di una rappresentazione di Les Miserables a cui ha presenziato insieme alla moglie Melania. Nelle scorse settimane il presidente degli Stati Uniti ha rinnovato il board del centro culturale, licenziandone il presidente e criticandolo per il suo progressismo. Da allora le vendite dei biglietti degli spettacoli sono diminuite e alcune esibizioni nel teatro da 2.300 posti sono state cancellate.

Le drag queen

Durante la rappresentazione di mercoledì 11 giugno diverse drag queen vestite di tutto punto sedevano tra il pubblico e sono state accolte da un’ovazione alla loro entrata nel teatro, probabilmente in risposta alle critiche del presidente per aver ospitato spettacoli Lgbtqia+. Una persona ha gridato «Viva Los Angeles» mentre Trump usciva dal parco presidenziale durante l’intervallo. La comparsata del presidente aveva lo scopo di incrementare la raccolta fondi del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. I responsabili hanno fatto sapere di aver raccolto oltre 10 milioni di dollari. E il presidente in smoking se ne è rallegrato davanti ai giornalisti.

Gli abbonamenti in calo

Ma i ricavi complessivi da abbonamenti annuali per il teatro sono intanto diminuiti del 36% e quelli per il cinema dell’82%. «La nostra campagna di rinnovo è appena iniziata», ha dichiarato Kim Cooper, vicepresidente senior del marketing, in una nota di risposta alle critiche. Le vendite di biglietti per Les Misérables sono andate bene. I donatori che versano da 100.000 a 2 milioni di dollari hanno potuto partecipare a un ricevimento prima dello spettacolo, ricevere una foto con il presidente e sedersi in posti privilegiati nel teatro. Dove oltre al presidente e alla first lady erano presenti il vicepresidente J.D. Vance e il segretario alla Salute Robert Kennedy.

Il problema di Trump con le drag queen

Trump ha puntato il dito contro gli spettacoli drag per sostenere che il Kennedy Center avesse perso la bussola prima del suo insediamento. Ma diversi musical in programma al Kennedy Center includono personaggi vestiti da drag queen. Tra questi Mrs. Doubtfire e Chicago. Altri musical però sono stati cancellati, secondo un ex funzionario del Kennedy Center. Dove le drag queen sedute tra gli spettatori sono state accolte da un’ovazione al loro ingresso. Quando è arrivato il presidente invece inizialmente è partito un coro di fischi e buu. Poi sono arrivati applausi e cori “Usa, Usa”, mentre Trump incitava il pubblico.