«Esto es Boca loco», la storia del bambino che vende la Play per seguire la squadra e diventa volto della nuova maglia ufficiale – Video

Il ragazzo aveva raccontato di aver venduto il suo gioco preferito, la Playstation e la moto del padre, per arrivare alla finale della Coppa Libertadores

Il video di Benjamin, il ragazzino argentino che raccontava di come la sua famiglia avesse venduto la moto del padre e persino la sua Playstation per seguire il Boca juniores in trasferta durante la finale della coppa Libertadores (la competizione tra squadre del Sud America) a Rio de Janeiro contro la Fluminense, pur non avendo il biglietto per entrare allo stadio – finale del novembre 2023, poi vinta dalla brasiliana Fluminense – era diventato virale per l’energia che il bambino metteva nelle sue urla di tifoso: «Esto es Boca loco, ale Bocaaaa».

Il nuovo spot

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Oggi, Benjamin è uno dei volti della nuova maglia ufficiale del Boca, una delle squadre più importanti di Buenos Aires, la stessa in cui ha militato Diego Armando Maradona. Nel video diffuso da Adidas accenna ad un sorriso. E i tifosi del Boca probabilmente sperano sia di buon auspicio: nella coppa Libertadores di quest’anno il Boca è uscito già a febbraio, senza neppure partecipare ai gironi. Un tonfo senza precedenti per una squadra tanto prestigiosa.