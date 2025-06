José Lizárraga Picciotti: il chirurgo estetico che operava usando la grappa come anestesia

Oltre ai casi di Roma ce n'è uno a Brescia. Il processo inizierà a settembre. L'accusa è di lesioni gravissime

Niente anestesia, solo un bicchiere di grappa. Per correggere una liposuzione il chirurgo peruviano José Lizárraga Picciotti ha proposto questo a una paziente di Brescia. L’ha raccontata la stessa donna al Giornale di Brescia: «Rispetto alla signora operata a Roma io non sono morta. Ma ho dolori da anni e il mio addome è rovinato per sempre». Il tutto è accaduto il 13 aprile 2019 e poi il 19 maggio a Desenzano. Lui aveva già una condanna a quattro mesi per lesioni nel 2013 dopo un intervento su una donna albanese, Querimi Emini. Il chirurgo è attualmente indagato per omicidio colposo a Roma.

La grappa

«Si è presentato con una bottiglia di grappa che voleva usare come anestetico», racconta la donna. Lui era in t-shirt e ascoltava la musica a tutto volume mentre operava. L’inchiesta è stata condotta dalle pm Caty Bressanelli e Chiara Bonfadini. Nei filmati si vede la paziente stesa sul lettino. «Lo avevo conosciuto tramite un’amica. Diceva di essere direttore sanitario e specialista in chirurgia estetica. Mi ripeteva che era tutto di routine», ha testimoniato la vittima. I consulenti hanno parlato di gravi carenze mediche e di un evidente danno estetico che ha compromesso l’addome: irregolarità cutanee e cicatrici sull’ombelico. Il processo comincerà il 26 settembre, l’accusa è di lesioni gravissime.