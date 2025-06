La gara cinofila che mette in pericolo un’orsa e i suoi tre cuccioli

In programma dal 20 al 22 giugno tra Roccaraso, Rivisondoli. La protesta di Salviamo l'orso

Una gara cinofila per segugi da caccia in programma dal 20 al 22 giugno tra Roccaraso, Rivisondoli e Roccapia rischia di mettere in pericolo un’orsa e i suoi tre cuccioli. Lo dice l’associazione Salviamo l’Orso, parlando degli animali presenti nel Piano delle Cinquemiglia: «Se la Regione Abruzzo non interverrà con un provvedimento immediato per annullare la gara cinofila, siamo pronti a convocare un raduno pacifico nei luoghi interessati per impedire lo svolgimento della manifestazione», avvertono i volontari.

La gara

La gara prevede la partecipazione di circa 50 mute di segugi per un totale di centinaia di cani. Si muoveranno nei boschi e nei prati d’alta quota. E potrebbero «spaventare o allontanare la madre dai piccoli, ancora completamente dipendenti da lei». Oltre che «provocare inseguimenti, fughe disordinate e perfino attraversamenti stradali pericolosi, con il rischio di investimento degli animali». Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise che ha scritto all’Atc per chiedere soluzioni alternative. «Nei territori abitati dall’orso, bisogna prestare la massima attenzione. È una vicenda che ci deve riportare ad avviare un discorso per tutelare il plantigrado tramite un nuovo approccio culturale», afferma il direttore del Parco, Luciano Sammarone.