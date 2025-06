Giani al Pitti Uomo di Firenze: "La moda è nell'identità della Toscana"

(Agenzia Vista) Toscana, 19 giugno 2025 "La moda è nell'identità della Toscana ed è espressione di quel genio italico che fonde talento e bellezza. Nella sala bianca di Palazzo Pitti a Firenze ebbe luogo la prima sfilata nel 1952 . Oggi alla Fortezza da Basso inauguriamo l'edizione di Pitti Uomo numero 108 con numeri molto positivi e ospiti da tutto il mondo. La Regione sostiene il settore moda in maniera decisa, in un momento ciclico molto difficile, ma con la consapevolezza che la nostra eccellenza viene da lontano e che l'alta capacità e la formazione dei nostri addetti costituiscono già il presupposto fondamentale per la ripresa". Lo ha detto il Governatore della Toscana al Pitti uomo. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev