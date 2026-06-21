Meloni a sorpresa dagli Apini, la mossa dopo gli attacchi di Trump: il raduno a Gemona e il messaggio per il presidente Usa – Il video

La premier vola in Friuli per il raduno degli alpini del Triveneto. Una scelta maturata proprio dopo lo scontro diplomatico con l'inquilino della Casa Bianca

All’indomani dello scontro diplomatico con Donald Trump, la premier italiana Giorgia Meloni spiazza tutti, rinunciando a una tranquilla domenica in famiglia e lontana dalle telecamere. Oggi, domenica 21 giugno, Meloni è volata a Gemona del Friuli per partecipare al raduno del 3° raggruppamento alpini del Triveneto. Una presenza che, precisa il Corriere, non era stata annunciata, come ci tiene a spiegare anche lo staff di Palazzo Chigi. La strategia dietro questa scelta sembra indicare chiaramente il messaggio che la premier intende far arrivare a Washington: non nascondersi dopo lo scontro con il presidente americano. Anzi, farsi immortalare con gli Alpini, il più antico corpo di truppe da montagna attivo al mondo, un simbolo identitario di quella «italia che non implora e non pietisce», come aveva detto chiaro e tondo nella prima risposta al presidente americano. E infine concedersi a un bagno di folla, a conferma che quel «calo di popolarità» con cui l’ha pungolata Trump sarebbe l’ennesima invenzione.

L’arrivo a Gemona e la sfilata fino

Giorgia Meloni è arrivata a Gemona in tarda mattinata con un aereo decollato da Ciampino. La premier ha percorso un tratto di sfilata fino al palco delle autorità salutando al suo passaggio le persone che assistevano all’evento ai due lati della strada. Dopodiché, si è fermata a salutare il labaro dell’Ana, decorato con 26 medaglie d’oro, chinando il capo.

L’annuncio di Ciriani dal palco

Mentre la premier era in volo verso il Friuli ci ha pensato il fedelissimo Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ad annunciare la visita a sorpresa della premier e sottolineare l’importanza della manifestazione: «Mi hanno insegnato che con gli Alpini bisogna parlare poco e con il cuore, quindi sarò molto breve. È una grande passione parlare da qui ancora una volta per chi come me viene da una famiglia di alpini e per chi come me è friulano. Sappiamo che essere friulani ed alpini è praticamente la stessa cosa».

Foto copertina: ANSA/Alice Fumis | L’arrivo di Giorgia Meloni al raduno degli Alpini del triveneto di Gemona del Friuli





