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Nuovo attacco di Trump a Meloni: «Vuole tornare a essere mia amica per risalire nei sondaggi. No, grazie»

20 Giugno 2026 - 14:15 Bruno Gaetani
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Il giorno dopo il botta e risposta a distanza, il presidente Usa torna sulla vicenda con un duro post pubblicato su Truth
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Non si esaurisce nel botta e risposta (a distanza) di ieri lo scontro diplomatico tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Alle prime luci dell’alba di sabato, alle 14 circa ora italiana, il presidente americano torna ad attaccare la premier italiana con un post pubblicato su Truth: «Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi ‘numeri’. No, grazie».

Trump e la foto con Meloni al G7

Nel post, inoltre, Trump rivendica quanto dichiarato nell’intervista telefonica rilasciata all’emittente italiana La7: «Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti – un Paese che ama e protegge davvero l’Italia – rifiutandosi di impedire all’Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)».

L’attacco sulle basi militari negate

Il post pubblicato su Truth rivela anche uno dei motivi che hanno portato al raffreddamento delle relazioni tra Trump e Meloni: la mancata autorizzazione per utilizzare le basi militari italiane durante la guerra con l’Iran. «Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all’anno alla difesa dell’Italia e degli altri ‘cosiddetti’ alleati della Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, lei vuole tornare a essere amica», scrive ancora il presidente americano.

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