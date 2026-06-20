«Mica te sto a chiede’ er petrolio de Cuba… Avast Giò», Meloni e il selfie con Trump: la parodia social – Il video

Uno parla un colorito anglo-foggiano, l'altra in rigoroso romanesco. La satira si scatena sulla sparata del presidente americano: ecco com'è andata con la foto che secondo Trump avrebbe «implorato» Meloni

«A’nfame te posso chiedere un piacere?» chiede in romanesco una Giorgia Meloni già insistente alla prima battuta a un Donald Trump che parla come un italo-americano di origini foggiane. Se già non bastava la realtà a raccontare le vicende surreali del presidente americano, ci pensa la satira per fortuna a regalare nuove vette.

È il caso dell’account su Ig dottor_ciro, che spesso tira in ballo i politici nelle sue fantasiose ricostruzioni di vicende più o meno reali. Come nel caso della polemica tra Trump e Meloni, con il presidente americano che accusa la premier italiana di averlo implorato di fare un selfie e che gli avrebbe fatto anche pena. Ma come sarebbe andata la storia del selfie? Nella sua ricostruzione animata, dottor_ciro non si risparmia e racconta nel dettaglio lo scambio surreale finito con l’agognato selfie.