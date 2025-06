Zaharieva (Commissione Ue): Per allargamento vanno modificati trattati, partendo da unanimità

(Agenzia Vista) Strasburgo, 19 giugno 2025 "Bisogna modificare i trattati ove necessario per rafforzare l'Unione. Per preparare l'Unione Europea all'allargamento occorre esaminare qualsiasi opzione, a partire dall'utilizzare a pieno il potenziale dei trattati attuali. E in tal senso, secondo la Commissione, occorre estendere l'uso del voto a maggioranza qualificata nel Consiglio in alcuni ambiti, allontanandoci dall'unanimità" così la Commissaria Europea alle Startup, la Ricerca e l'Innovazione Ekaterina Zaharieva, intervenendo in seduta plenaria al Parlamento Europeo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev