Blitz di attivisti pro-Pal nella base militare inglese, aerei imbrattati di rosso e piedi di porco usati come bastoni. Starmer: «Vergognoso» – Il video

L'incredulità della politica: «È preoccupante». I due, parte di Palestine Action, sarebbero riusciti a penetrare senza essere notati. Aperta un'inchiesta

Due attivisti di Palestine Action hanno fatto irruzione, indisturbati, all’interno del più grande e meglio protetto aeroporto militare inglese. Come si vede dai filmati diffusi dallo stesso gruppo, i due si sono aggirati liberamente per la base di Brize Norton, nell’Oxfordshire, in sella a biciclette elettriche e hanno imbrattato di vernice rossa due aerei Airbus Voyager della Royal Air Force (Raf). A pochi metri di distanza era parcheggiato il Vespina, l’aereo ufficiale che il primo ministro utilizza per i suoi viaggi internazionali. Lo stesso Keir Starmer ha definito l’atto «vergognoso» e «vandalico».

L’azione degli attivisti: «Londra condanna Israele ma gli manda armi»

«Nonostante la condanna pubblica del governo israeliano, la Gran Bretagna continua a inviare carichi militari e a far volare aerei spia su Gaza, oltre che a rifornire di carburante i jet americani e israeliani». A spiegare il significato dell’atto vandalico è una nota dello stesso gruppo di attivisti, che non è nuovo a azioni del genere soprattutto contro i grandi produttori di armi. Brize Norton, infatti, è la base da cui gli aerei della Raf decollano per recarsi a Cipro, dove l’aeroporto di Akrotiri è usato come punto di appoggio per i voli di ricognizione in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Palestine Action, gli attivisti avrebbero messo «fuori servizio» alcune cisterne di rifornimento in volo prima di colorare di rosso i reattori degli aerei con estintori «riqualificati». Secondo fonti militari, i due avrebbero anche causato ulteriori danni utilizzando piedi di porco come clave.

La condanna dei politici: «Basta tolleranza per gruppi estremisti»

A destare lo stupore, e l’indignazione, in tutto il Parlamento inglese è la facilità con cui due persone siano riuscite a penetrare senza essere notate all’interno della base militare. Brize Norton, stando alla Bbc, è circondata da un’ampia recinzione dotata di telecamere e sensori. Ci sono anche posti di blocco presidiati e periodicamente il perimetro della base viene pattugliato. Al momento la polizia sta ancora svolgendo le indagini per tentare di identificare i protagonisti dell’azione: «È estremamente preoccupante», ha commentato Lord West, ministro per la Sicurezza ed ex capo della Royal Navy. «Azioni come questa rappresentano un vero problema per la sicurezza nazionale». La leader d’opposizione Kemi Badenoch ha rincarato la dose: «Questa non è una protesta legittima, è un atto criminale motivato politicamente. Dobbiamo smettere di tollerare gruppi terroristici o estremisti che cercano di indebolire la nostra società».