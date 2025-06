Sebastiano Visintin e la cartella con le foto della moglie Liliana Resinovich con l’amante

Ora l'uomo indagato per l'omicidio della moglie dovrà rispondere alle domande sul caso. E dare una spiegazione sul punto

La cartella di un hard disk potrebbe mettere nei guai Sebastiano Visintin. Il marito di Liliana Resinovich aveva delle foto da custodire. E le ha date a un suo amico. Poco prima della morte della moglie. E in una delle cartelle, denominata Modigliani forse per non farci curiosare dentro, c’erano una serie di scatti che ritraevano Lily con Claudio Sterpin. Ora l’uomo indagato per l’omicidio della moglie dovrà rispondere alle domande sul caso. E dare una spiegazione sul punto.

La cartella Modigliani

Gli scatti risalgono a oltre vent’anni fa. In uno ci sono Sterpin e Resinovich nel 2003 a una manifestazione sportiva organizzata dal Marathon, l’associazione presieduta dall’ottantaseienne e frequentata abitualmente dalla donna. Un’altra foto datata primo gennaio 2013 mostra l’uomo durante il tuffo di Capodanno a Barcola in provincia di Trieste. Visintin ha avuto sempre passione per la fotografia. Ma secondo la procura quelle immagini potrebbero significare altro. Ovvero che l’uomo sapeva da anni della relazione tra la moglie e Sterpin. E lo teneva sotto controllo. Il vedovo ha sempre affermato di non conoscerlo. E alla vigilia della morte della moglie ha fatto qualcosa di curioso. Li ha affidati a un amico.

Sterpin

Lo stesso Sterpin ha detto che con Resinovich si conoscevano da tempo e negli ultimi anni si erano avvicinati. Lei andava da lui ogni martedì per stirargli le camicie. Pochi giorni dopo la scomparsa della donna avrebbero dovuto andare a vivere insieme. Mentre secondo Visintin il rapporto tra i due era platonico. E Sterpin si è illuso di tutto. Liliana è stata trovata morta il 5 gennaio 2022 a poca distanza dalla sua abitazione. La scomparsa è avvenuta il 14 dicembre.