Cadono per 5 metri mentre si fanno un selfie, paura per 6 ragazzi a una festa: l’incidente su una terrazza a Roma

Sarebbe stata la ringhiera a cedere durante una festa privata sulla via Cassia a Roma. Feriti diversi ragazzi, tra cui alcuni minorenni che si stavano divertendo in una sala per ricevimenti

Sei giovani, tra cui alcuni minorenni, sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri a Roma in seguito al cedimento di un parapetto durante una festa privata. L’incidente è avvenuto in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma. I feriti, precipitati da un’altezza di circa cinque metri, sono stati trasportati in diversi ospedali con prognosi variabili.

Come stanno i ragazzi feriti

All’ospedale Sant’Andrea sono stati accompagnati un ragazzo di 17 anni e uno di 18, con prognosi rispettivamente di 30 e 20 giorni. Una ragazza di 17 anni ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Altri tre giovani sono stati trasportati al policlinico Gemelli: due ragazzi di 17 anni, entrambi con prognosi di 30 giorni, e una ragazza di 18 anni la cui prognosi è in corso di valutazione.

Come si è staccata la ringhiera

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si era posizionato sulla terrazza per scattare una fotografia. Una porzione della ringhiera, a cui si erano appoggiati, avrebbe ceduto causando la caduta sul prato sottostante. L’allarme è scattato intorno alle 22:30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Trionfale, della stazione Tomba di Nerone, il Nucleo Radiomobile di Roma, personale dell’Ispettorato del Lavoro e dello Spresal della Asl. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, successivamente delimitata e sottoposta a sequestro dai carabinieri.