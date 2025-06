Renzi attacca Meloni sul caso Paragon: «Se l’Italia con lei conta di più, perché in questo paese si spiano i giornalisti?» – Video

L'intervento al Senato durante la discussione sul Consiglio europeo del 26 e 27 giugno

Dopo le considerazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 giugno, Matteo Renzi ha preso la parola prima in discussione generale e quindi in replica. Principalmente, contestando il ruolo del governo in relazione al caso Paragon e alla rivelazione che diversi giornalisti italiani siano stati spiati: «Se davvero contiamo di più (io non credo), perché, Presidente, da sei mesi a questa parte in questo Paese si spiano i giornalisti? Perché, signora Presidente, lei non ha chiamato il direttore, perché non ha avvertito il bisogno di chiamare Francesco Cancellato e Roberto d’Agostino per scusarsi? Non dico che li avete spiati voi, ma quantomeno voi non avete controllato che i giornalisti non si spiassero. In un Paese civile la politica non controlla i giornalisti».

Gli altri punti

Il senatore ha anche toccato alcuni altri punti, sempre contestando l’idea più volte sottolineata da Meloni che con la sua presenza a palazzo Chigi l’Italia conti di più: «Se davvero l’Italia conta di più, perché la Germania del nuovo cancelliere Merz ha tolto l’Italia dalla partnership strategica che aveva e l’ha sostituita con la Polonia nel contratto di coalizione tra Cdu e Spd?», ha chiesto l’ex premier. Ricordando la delegazione europea sul treno diretto a Kiev nel 2022, dopo l’invasione della Russia, ha detto che c’erano «Scholz, Macron e Draghi. Da quel treno ella è scesa e c’è salito Tusk». Altra domanda sul fatto che il 16 maggio scorso la premier non ha partecipato a Tirana all’«incontro tra Uk, Germania, Francia, Polonia in collegamento con Trump?» evidenziando che «è stata smentita da Macron che ha poi detto che non si trattava di mandare truppe in Ucraina. Lei ha mentito. Se contiamo di più che bisogno aveva di dire una bugia?». Poi sui rapporti con gli Stati uniti: «’Noi siamo il ponte con Trump’, così ci avete raccontato ma se è vero perché non ci hanno informato? I tedeschi sono stati informati dagli americani, gli inglesi dagli americani, Tajani da nessuno. Lei ha detto che è stata svegliata di notte ma da chi? Da Trump o da Fazzolari?».