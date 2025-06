Paragon inguaia il governo: «Abbiamo offerto d’indagare sullo spionaggio di Cancellato, hanno rifiutato». Renzi: «È il Watergate italiano»

L'azienda produttrice dello spyware utilizzato contro giornalisti e attivisti italiani precisa in una nota che il contratto è stato poi rescisso. Il Copasir conferma

L’azienda israeliana Paragon, produttrice dello spyware Graphite, il software finito al centro della polemica per lo spionaggio ai danni di circa 100 persone, ha fatto sapere in una nota di aver «offerto sia al governo che al Parlamento italiano un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista [Francesco Cancellato, ndr] in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali». Come riferito dalla testata israeliana Haaretz, Paragon ora rilancia la palla nel campo del Governo, accusandolo di non aver voluto usufruire dei mezzi messi a disposizione: «Poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha risolto i suoi contratti in Italia».

I contratti esclusivi con le autorità italiane

Nella nota diffusa oggi, lunedì 9 giugno, Paragon ha tenuto a sottolineare che «vende la sua tecnologia esclusivamente alle forze dell’ordine e alle agenzie di intelligence di Paesi democratici che hanno superato con successo il suo rigoroso processo di due diligence e verifica. Quando nel febbraio di quest’anno Meta aveva dato notizia dello spionaggio l’azienda aveva subito rescisso tutti i contratti con il Governo: «A seguito delle segnalazioni riguardanti il giornalista Cancellato, Paragon ha disconnesso i suoi sistemi da tutti i clienti in Italia». L’azienda israeliana si è detta disposta a «fornire assistenza in qualsiasi indagine, qualora le autorità italiane ne facciano richiesta ufficiale».

Il Copasir conferma

La notizia della rescissione del contratto tra Italia e Paragon è confermato anche da quanto emerge dal Copasir. «A seguito del clamore suscitato dalla vicenda – si legge nella relazione del comitato parlamentare sulla sicurezza – lo scorso 14 febbraio Aise ed Aisi avevano deciso di sospendere temporaneamente l’impiego di Graphite in attesa degli accertamenti del Comitato. Ma in occasione dei sopralluoghi effettuati dal Comitato presso le Agenzie è stato precisato che, successivamente alla sospensione, si è addivenuti alla decisione di rescindere comunque il contratto con Paragon»

Renzi: «Questo è il Watergate italiano»

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato la vicenda con un post in inglese su X: «Il governo di Giorgia Meloni sta distruggendo lo stato di diritto in Italia. Ci sono molti esempi, ma il caso Paragon è uno dei più gravi. Lo spionaggio illegale contro una giornalista che aveva pubblicato uno scoop contro il partito della Presidente del Consiglio solleva una questione enorme, che Meloni e il suo fedele sottosegretario Mantovano stanno scandalosamente cercando di insabbiare. Chiederemo piena trasparenza in Parlamento — non solo a porte chiuse nel comitato per i servizi segreti. Questo è il Watergate italiano».