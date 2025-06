Luciano Buonfiglio eletto nuovo presidente del Coni, battuto Luca Pancalli: chi è il successore di Malagò

Il 74enne ha prevalso tra gli otto candidati presenti. È già stato vicepresidente del Coni tra il 2013 e il 2018. Dal 2005 è presidente della della Federazione Italiana Canoa e Kayak.

Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo presidente del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano. La sua nomina è arrivata al primo scrutinio, con 47 voti su 81, superando la soglia della maggioranza assoluta necessaria per l’elezione. Il suo principale sfidante, Luca Pancalli – attuale presidente del Comitato Italiano Paralimpico – si è fermato a 34 preferenze.

Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni

Buonfiglio, 74 anni, era considerato il candidato della continuità, vicino alla linea del presidente uscente Giovanni Malagò, che ha guidato il CONI per 12 anni. Ex atleta olimpico, ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal del 1976 come canoista e ha vinto numerosi titoli nazionali. Dal 2005 è alla guida della Federazione italiana canoa e kayak, e tra il 2013 e il 2018 è stato vicepresidente dello stesso CONI durante il primo mandato di Malagò. Buonfiglio eredita la leadership dello sport italiano in un momento cruciale con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici invernali del 2026.

Il programma di Buonfiglio

Prima della votazione che ha eletto il napoletano Luciano Buonfiglio alla guida del Coni, tutti i candidati hanno esposto le loro principali linee programmatiche all’assemblea votante. Il programma di Bonfiglio è intitolato «Evoluzione CONI, identità, visione e sinergia» ed incentrato sulla «Restituzione di centralità a chi lo sport lo pratica, lo vive, lo organizza e lo sostiene ogni giorno». Nel discorso post elezione, Buonfiglio ha sottolineato che «La parola cambiamento non mi piace», a testimonianza del fatto che la sua presidenza continuerà nel solco tracciato da Malagò.

Abodi: «Piena collaborazione»

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha voluto salutare l’elezione del nuovo presidente del Coni augurandogli buon lavoro e assicurando: «Immediata e piena collaborazione con l’obiettivo di migliorare efficienza e utilità, non solo dell’ente, ma dell’intero sistema sportivo italiano a beneficio della competitività e dell’utilità sociale dello sport in tutte le sue forme»

In aggiornamento