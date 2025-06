Vertice Nato, Sanchez contro tutti: Ci impegniamo a raggiungere il 2,1% di spesa per la difesa

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 “Il governo spagnolo implementerà quello che abbiamo chiamato il Piano Industriale e Tecnologico per la Sicurezza e la Difesa, che abbiamo presentato lo scorso aprile, che si pone l'obiettivo di raggiungere il 2% del Prodotto Interno Lordo in spese per la sicurezza e la difesa in Spagna.” Così il Presidente spagnolo Pedro Sanchez durante la conferenza stampa al vertice Nato. Courtesy: Youtube Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev