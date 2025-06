Corte suprema dà ok su ius soli, Trump: Ha fermato i giudici della sinistra radicale – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 27 giugno 2025 “Sono stato eletto con un mandato storico, ma negli ultimi mesi abbiamo visto una manciata di giudici di sinistra radicale cercare di fatto di scavalcare i legittimi poteri del presidente per impedire al popolo americano di ottenere le politiche per cui ha votato in numero record.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev