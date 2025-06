Libia, la nave di Emergency recupera due cadaveri al largo della Libia. L’avvistamento della Sea Watch giorni fa con altri corpi alla deriva

«Quello che sappiamo per certo, invece, è che è disumano che Italia ed Europa appaltino la gestione dei flussi di migranti a Paesi Terzi che vìolano i diritti umani», ha dichiarato il capomissione della Life Support

Ieri pomeriggio la Life Support di Emergency ha recuperato due corpi senza vita che erano alla deriva in acque internazionali della zona Sar (Search and rescue) libica. L’allarme era stato dato giovedì da Sea-Watch, dopo che l’aereo Seabird aveva filmato uno dei corpi individuandone anche altri cinque in acque internazionali. «Siamo in mare per salvare vite, è davvero doloroso dover invece recuperare cadaveri», ha dichiarato Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support. «Non sappiamo cosa sia successo – prosegue Montes Mier – ma possiamo supporre che ci sia stato un naufragio di una imbarcazione in pericolo di cui non si aveva notizia, o che invece il caso fosse stato segnalato ma sia rimasto per troppi giorni senza risposta, oppure ancora che ci sia stata un’intercettazione da parte della cosiddetta Guardia costiera libica o di altri libici e che alcune persone si siano buttate in mare per non essere riportate in Libia. Quello che sappiamo per certo, invece, è che è disumano che Italia ed Europa appaltino la gestione dei flussi di migranti a Paesi Terzi che vìolano sistematicamente i diritti umani delle persone in movimento».

In mare da almeno una settimana

I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Non è stato perciò possibile nemmeno risalire ai sessi. «Viste le loro condizioni – aggiunge Umberto Marzi, medico a bordo della Life Support – possiamo presumere che siano rimasti in acqua non meno di una settimana». La nave di Emergency arriverà al porto di Augusta per lo sbarco per le salme, per domani, domenica 29 giugno alle 12 circa.