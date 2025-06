Schiaffi alla compagna in vacanza a Cervinia: arrestato per maltrattamenti Daniel Nilsson, il bonus di «Avanti un altro»

L'udienza di convalida del fermo è attesa per martedì mattina ad Aosta. Secondo la donna, non sarebbe la prima aggressione fisica che subisce dal 45enne

Una lite scoppiata in strada durante un periodo di vacanza, poi gli schiaffi. È stato fermato a Cervinia Daniel Nilsson, il fotomodello svedese ex stellina dell’hockey su ghiaccio e celebre per il ruolo di «Bonus» nel quiz Avanti un altro di Paolo Bonolis. Secondo le prime informazioni, il 45enne avrebbe aggredito fisicamente la compagna, figlia di un diplomatico italiano, di fronte ad altre persone. Sarebbe proprio stato uno dei presenti, testimone della scena, ad avvertire i carabinieri.

Gli altri episodi di aggressione e l’accusa di maltrattamenti

Le manette, però, non sono scattate immediatamente. Una volta giunti sul luogo, nella notte tra venerdì e sabato, i militari hanno ascoltato la versione della donna. Sarebbe stata lei, nel raccontare quanto accaduto, a ricordare di altre aggressioni di cui sarebbe stata vittima nei mesi passati. Solo a quel punto i carabinieri hanno proceduto al fermo del 45enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Domani l’udienza di convalida del fermo

In attesa dell’udienza di convalida, la mattina di martedì 1 luglio, la procura di Aosta intenderebbe chiedere la conferma della custodia cautelare in carcere. Agli inquirenti non risulta che la donna si sia recata in pronto soccorso dopo i fatti. L’uomo al momento si trova nel carcere di Brissogne, alle porte del capoluogo valdostano.