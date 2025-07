Frana in Cadore, colata di 100 metri invade la statale 51. Accesso bloccato per Cortina: come raggiungerla – I video

È l'ennesimo smottamento degli ultimi giorni sulle Dolomiti. La lingua di detriti e fango sarebbe alta 4 metri

Una colata detritica lunga almeno 100 metri, e alta almeno 4, ha invaso la statale 51 di Alemagna a San Vito di Cadore, in località Dogana Vecchia nel Bellunese, bloccando completamente la strada. Al momento non risultano coinvolti veicoli né persone, ma la frana avrebbe reso molto difficoltoso l’accesso a Cortina d’Ampezzo dalla zona pianeggiante. La statale è stata al momento chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni mentre sono iniziate le operazioni per liberare la zona dei detriti. Alcuni video, ripresi stamattina, avevano immortalato la colata ancora in movimento mentre trasportava come un fiume ingenti quantitativi di materiale.

Come raggiungere Cortina d’Ampezzo

Per chi arriva dalla pianura, al momento Cortina D’Ampezzo è raggiungibile o da Auronzo di Cadore attraverso il Passo Tre Croci, o dalla Val Zoldana e Passo Giau, con deviazione da Longarone, e infine dalla Val Pusteria e Dobbiaco (Bolzano).

I precedenti degli scorsi giorni

La frana di oggi è solo l’ultimo smottamento a interessare la zona del Cadore negli ultimi giorni. Lo scorso 14 giugno si era staccato da Cima Marcora un pezzo di montagna in seguito a violenti temporali. Due giorni dopo, rocce e fango avevano invaso San Vito, bloccando l’accesso a Cortina d’Ampezzo mentre nelle ultime ore un’altra frana aveva causato una «pioggia di polvere» sull’abitato del Bellunese. Tutti gli eventi proverrebbero dal gruppo del Sorapiss.