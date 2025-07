Allerta caldo, a Parigi la Tour Eiffel chiude fino a mercoledì. Mentre in Savoia il maltempo manda ko la linea con Milano

Le temperature arriveranno fino a 41 gradi e resteranno insolitamente elevate anche in Belgio e Olanda

Nella capitale francese è scattata l’allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel almeno fino a domani. L’ultimo ingresso al celebre monumento è previsto alle 14.30. L’agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato oggi l’allerta rossa per ondata di calore in 16 regioni. Nel paese, su cui ieri Marine Le Pen ha promesso elettoralmente un bonus condizionatori, si prevedono temperature torride che arriveranno fino a 41 gradi e resteranno insolitamente elevate anche in Belgio e Olanda. Al contrario sono in calo in Portogallo, dove per oggi non è stata emessa allerta rossa per il calore.

E per i temporali saltano i treni tra Parigi e Milano

Il traffico ferroviario tra Parigi e Milano è interrotto «per almeno diversi giorni», ha comunicato martedì mattina la Sncf all’Afp, dopo i violenti temporali che hanno colpito lunedì la zona di Modane, nella valle della Maurienne in Savoia. Il traffico è interrotto dalle 17 di lunedì a seguito di smottamenti che hanno ricoperto i binari della stazione di Modane, ultima città servita prima del confine italiano. La SNCF effettua tre corse al giorno tra Parigi e Milano. Le due città sono collegate anche da Trenitalia, che utilizza gli stessi binari della compagnia francese. Anche il traffico dei treni regionali TER è stato interrotto, con i convogli che devono fermarsi alla stazione di Saint Michel-Valloire.