Meloni: "Lavoriamo per fare dell'Italia lo snodo strategico dell'energia tra Africa ed Europa" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Tanti progetti tra cui il corridoio IMEC per collegare le città portuali dell'India, del Medio Oriente e dell'Europa fino alla dorsale marittima digitale del Blue Raman Cable, che porta a collegare, che punta a collegare l'India alle economie europee e che grazie alla sinergia tra Piano Mattei e Global Gateway estenderemo anche verso l'Africa orientale. Senza dimenticare, ovviamente, gli sforzi che stiamo portando avanti per fare dell'Italia lo snodo strategico per i flussi energetici tra Mediterraneo, Africa e Europa, grazie a progetti che sono di ampio respiro come l'interconnessione elettrica ELMED, quella tra Italia e Tunisia, il South H2 Corridor per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa verso il Continente europeo" così la premier Meloni intervenendo con un videomessaggio all'assemblea di Assarmatori a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev