Perfetti (Deloitte): Sul piano occupazionale il divario di genere contrae e ferma la crescita – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 30 giugno 2025 “Il tema del divario di genere rappresenta non solo un principio etico, ma un driver strategico per garantire la sostenibilità e la competitività della nostra economia. Pensiamo anche solo dal punto di vista occupazionale, il divario di genere contrae e ferma la crescita.” Così Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean a margine dell'evento "La parità di genere (non) è un'impresa", organizzato da UN Women Italy presso la sede milanese di Deloitte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev