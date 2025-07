Ucraina, la Russia conquista l’intera regione di Lugansk

L'annuncio del capo della regione sostenuto da Mosca

La Russia ha assunto il pieno controllo della regione orientale di Lugansk a tre anni dall’invasione dell’Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato l’ingresso di migliaia di truppe in Ucraina nel febbraio 2022, ha dichiarato il capo della regione, sostenuto dalla Russia, alla televisione di stato russa. Lugansk, che ha una superficie di 26.700 km quadrati, è la prima regione ucraina a passare completamente sotto il controllo consolidato delle forze russe da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014.

Lugansk

Nel settembre 2022 Putin ha dichiarato che Lugansk, insieme alle regioni parzialmente controllate di Donetsk, Cherson e Zaporizhia, sarebbe stata annessa alla Russia. Un passo che gli stati dell’Europa occidentale hanno definito illegale e che la maggior parte del mondo non ha riconosciuto. «Il territorio della Repubblica Popolare di Lugansk è completamente liberato, al 100%», ha dichiarato alla televisione di stato russa Leonid Pasechnik, nato nell’Ucraina sovietica e ora funzionario nominato da Mosca a capo della Repubblica Popolare di Lugansk. Non c’è stata alcuna conferma immediata da parte del Ministero della Difesa russo, né alcun commento dall’Ucraina.

La Russia e l’Ucraina

L’Ucraina afferma che le rivendicazioni russe su Lugansk e altre aree di quella che è riconosciuta a livello internazionale come Ucraina sono infondate e illegali. Kiev ha promesso di non riconoscere mai la sovranità russa su tali aree. La Russia afferma che i territori ora fanno parte della Russia, sono sotto il suo ombrello nucleare e non saranno mai restituiti. Lugansk un tempo faceva parte dell’Impero russo, ma cambiò dominio dopo la Rivoluzione russa. Fu conquistata dall’Armata Rossa nel 1920 e poi entrò a far parte dell’Unione Sovietica nel 1922 come parte della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina.

La storia di Lugansk e Donetsk

Insieme alla vicina Donetsk, Lugansk è stata il crogiolo del conflitto iniziato nel 2014, dopo che un presidente filorusso fu rovesciato durante la Rivoluzione ucraina di Maidan e la Russia ha annesso la Crimea, con le forze separatiste sostenute dalla Russia che combattevano le forze armate ucraine sia a Lugansk che a Donetsk. La Russia controlla quasi il 19% di ciò che è internazionalmente riconosciuto come Ucraina, inclusa Lugansk. Oltre al 70% delle regioni di Donetsk, Zaporizhziaa e Cherson, e frammenti delle regioni di Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk.