La misteriosa band che esplode su Spotify e che potrebbe non esistere. Chi sono i Velvet Sundown

Dopo le influencer, la band potrebbe essere l'ennesimo esperimento ben riuscito di marketing generato tramite l'AI

I Velvet Sundown possiedono un profilo verificato su Spotify, sfoggiando un bollino blu che dovrebbe fornire una certa credibilità e di veridicità. Tuttavia, questa misteriosa band, che dal nulla ha superato i 550 mila ascoltatori mensili sulla piattaforma, potrebbe non esistere davvero. Non ci sono video o interviste ufficiali, niente che porti a un segno di vita intelligente se non quella artificiale. Manca del tutto il produttore, così come non compare alcuna etichetta discografica. Eppure la band è stata inserita in numerose playlist e spinto dall’algoritmo “Discover Weekly” agli utenti di Spotify.

Non esiste alcuna prova che i suoi membri, Gabe Farrow (vocalist), Lennie West (chitarrista), Milo Rains (bassista) e Orion “Rio” Del Mar, esistano realmente. Le foto pubblicato sul loro profilo Instagram appaiono chiaramente fittizie o alterate attraverso una qualche Intelligenza Artificiale, senza però dichiararlo.

Velvet Sundown, una possibile impresa riuscita

In mancanza di una conferma ufficiale, così come di un commento da parte di Spotify, è possibile presupporre che, dopo le finte influencer generate con l’AI, il caso dei Velvet Sundown possa essere considerato l’ennesimo esperimento ben riuscito di marketing algoritmico legato all’uso dell’Intelligenza Artificiale.