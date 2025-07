Meloni alla festa per l’indipendenza americana: «Su molti dossier con Trump parliamo la stessa lingua, un bene per l’Occidente»

La premier è intervenuta a Villa Taverna, in occasione del festa dell'Indipendenza americana che si celebra il 4 luglio

«Ho sempre guardato con un pizzico di ammirazione al modo con cui il popolo americano festeggia la dichiarazione di Indipendenza». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta alla festa a Villa Taverna per l’indipendenza Usa, che si celebra il 4 luglio. «È qualcosa di più di una semplice festa nazionale è qualcosa che ogni cittadino porta nel cuore», ha continuato. Nel suo discorso, poi, la premier ha ricordato la vicinanza tra l’Italia e gli Stati Uniti di Donald Trump, in un periodo storico in cui la difesa e l’unione dell’Occidente sono tematiche al centro delle agende a livello mondiale.

«Italia e Usa parlano la stessa lingua»

È una constatazione per il passato e anche un patto per il futuro quella che siglano italiani e americani alla prima festa dell’Indipendenza ospitata dal nuovo ambasciatore Usa, Tilman Fertitta. Una prima volta anche per Giorgia Meloni da quando è a capo del governo. «Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l’unità e la compattezza dell’Occidente, imprescindibile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo», ha dichiarato Meloni. I rapporti tra Italia e Usa sono all’insegna della «lealtà, del rispetto reciproco e della consapevolezza che la forza dell’uno è quella dell’altro». Secondo la premier poi l’unione dell’Occidente sarebbe un valore da preservare anche in caso di disaccordi interni: «La compattezza dell’Occidente è un bene a maggior ragione anche quando il nostro punto di vista non dovesse essere coincidente».