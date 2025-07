Meloni chiude il sogno dello Ius Scholae: «Non è nel programma, occupiamoci di altro»

La premier stronca l'idea di Forza Italia in modo netto: «Sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità indicate nel programma, la cittadinanza non è tra queste»

«Il centrodestra è formato da forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse: penso sia normale altrimenti saremmo un partito unico ma è la ragione per cui abbiamo deciso di stilare un programma e la ragione per cui io penso che sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d’accordo, la cittadinanza non è tra queste». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stronca l’idea dello ius scholae proposto da Forza Italia, intervenendo al Forum in Masseria, davanti a Bruno Vespa. Un’idea che poteva spaccare la maggioranza data la crescente intesa sul tema fra Pd e Forza Italia.

Meloni su dazi e Ucraina

La premier è poi intervenuta sul conflitto in Ucraina. «Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti» un fatto «rilevante ma ben diverso dal totale disimpegno americano che si è raccontato. Io stessa ho sentito Donald Trump con cui ho parlato», ha dichiarato. Meloni sostiene che con Trump ha parlato sia di Kiev che di dazi, su scui si augura positivi sviluppi. «Che cosa accadrà non posso dirlo, come sa bene la competenza è in capo alla Commissione Ue che sta seguendo la trattativa con gli Usa, da parte italiana abbiamo lavorato per fare in modo he il rapporto fosse certamente franco ma costante, teso a cercare di risolvere insieme i problemi», ha detto la premier. E infine: «Siamo soddisfatti di avere ricostruito un dialogo che sembrava interrotto e ora è continuativo, stiamo facendo tutti la nostra parte ma non posso entrare in merito a quelli che saranno gli accordi».