Credono a un incendio sul volo Ryanair, ma era un falso allarme. Panico in pista a Maiorca: 18 feriti nella fuga – Il video

Alcuni passeggeri hanno tentato di mettersi in salvo «lanciandosi» dalle ali del velivolo. L'aereo è stato evacuato dall'uscita di emergenza del Boeing 737 ancora fermo in pista.

Momenti di caos nella notte all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un volo Ryanair diretto a Manchester è stato evacuato d’urgenza dopo un allarme incendio, provocando il ferimento di 18 passeggeri. Molti viaggiatori, presi dal panico, sono saltati direttamente dalle ali del Boeing 737 ancora fermo in pista, ignorando le istruzioni dell’equipaggio.

L’incidente all’aeroporto di Palma di Maiorca, i passeggeri sbarcati immediatamente

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio, quando una spia di incendio si è attivata in cabina mentre l’aereo era già pronto al decollo. Alle 00:36, i servizi di emergenza spagnoli hanno ricevuto la segnalazione di un possibile principio d’incendio su un velivolo parcheggiato ma con i passeggeri già a bordo. L’equipaggio ha ordinato l’evacuazione immediata attraverso le uscite di emergenza, ma la situazione è rapidamente degenerata: alcuni passeggeri si sono lanciati dalle ali, cadendo sulla pista. Dei 18 feriti, sei hanno riportato contusioni tali da richiedere il trasporto in ospedale.

Il sospetto della spia difettosa

A bordo però non ci sarebbe stato alcun incendio. La stessa Ryanair ha dovuto chiarire che «Il volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di un falso allarme incendio segnalato da una spia luminosa. I passeggeri sono stati evacuati utilizzando gli scivoli gonfiabili e sono stati riportati al terminal. Durante l’evacuazione, un numero ristretto di passeggeri ha riportato lievi ferite e l’equipaggio ha richiesto assistenza medica immediata. Per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, abbiamo rapidamente organizzato un aeromobile sostitutivo per operare questo volo, che è partito da Palma alle 07:05 di questa mattina. Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per qualsiasi inconveniente causato».