Air France e KLM, anche le compagnie di bandiera cedono al modello low cost: da settembre tariffa Basic senza bagaglio a mano

Dal 9 settembre Air France e KLM introdurranno una tariffa “Basic” senza bagaglio a mano in cappelliera, disponibile su 12 rotte europee. Un cambio di rotta per competere con le low cost, ridurre i costi e accelerare le operazioni a terra

Crolla uno degli ultimi pilastri dell’aviazione civile. Negli ultimi anni, con la conquista del mercato europeo a breve e medio raggio da parte delle compagnie low cost, i vettori tradizionali, le cosiddette compagnie di bandiera, hanno cercato di distinguersi puntando su comfort e servizi inclusi, come il bagaglio a mano sempre compreso nel prezzo del biglietto. Ma dal 9 settembre anche Air France e KLM introdurranno una nuova tariffa “Basic”, che consentirà di viaggiare su 12 destinazioni portando con sé solo una borsa piccola da sistemare sotto il sedile.

Le destinazioni

Gli aeroporti individuati per questa prima fase di test della tariffa Basic saranno i due hub principali di Paris Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol, Helsinki, Tunisi, Atene, Vienna, Dublino, Stoccolma, Monaco, e Praga. A queste si aggiungono anche due destinazioni italiane, con l’aereoporto di Torino Caselle e l’Amerigo Vespucci di Firenze.

Le motivazioni

Nell’annuncio congiunto delle due compagnie si legge che il servizio verrà avviato in fase sperimentale «Per aumentare ulteriormente l’attrattiva della loro rete a medio raggio in un contesto di crescente concorrenza». Il gruppo spiega, inoltre, che alla base della decisione vi è il cambiamento dello stile di viaggio dei passeggeri, sempre più abituati a viaggiare leggeri e per brevi periodi di tempo. Ma nella strategia, un forte impatto lo ha avuto anche la necessità di riconquistare i passeggeri che sempre più spesso si affidano a compagnie come Ryanair, EasyJet e Wizz Air. Con meno bagagli da sistemare nelle cappelliere le compagnie sperano anche di velocizzare i tempi di imbarco e sbarco dei passeggeri, magari arrivando al famoso turnaround Ryanair in soli 25 minuti. Il test del gruppo franco-olandese va in controtendenza al pacchetto di modifiche alle regole Ue sui diritti dei passeggeri. È di pochi giorni fa la notizia che il Parlamento Europeo vorrebbe rendere obbligatorio anche per le compagnie low cost includere sempre il bagaglio a mano senza prevedere un sovrapprezzo.

I prezzi

La tariffa Basic proposta da Air France e Klm si inserisce nella fascia più bassa dell’offerta. I prezzi variano a seconda della destinazione e della data, ma in media la tariffa con il solo zaino da viaggio costa circa il 20% in meno. Nel caso in cui il passeggero dovesse optare per l’offerta Basic potrà sempre decidere in seguito di aggiungere un trolley dai viaggio «A partire da 15 euro». I membri del programma fedeltà Flying Blue avranno invece sempre a disposizione anche il bagaglio a mano anche nel caso in cui scelgano la tariffa Basic, ma in quel caso otterranno solo punti di viaggio e non Xp, ossia il volo non sarà conteggiato ai fini dell’ottenimento o del rinnovo dello status.