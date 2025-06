Cosa c’è dietro il guasto ai radar che ha mandato in tilt il traffico aereo nel nord ovest d’Italia

Il peggioramento della connettività intorno alle 20.20, poi il rateo zero che scatta per precauzione alle 20.40. Cosa è accaduto nel centro milanese che gestisce la zona colpita ieri da cancellazioni e forti ritardi

Sabato sera, a causa di guasto al Centro di controllo d’area, la struttura che sovrintende ai movimenti degli aerei in quota tramite radar, gran parte dei voli nel nord ovest italiano hanno subito cancellazioni, ritardi o ritorni all’aeroporto d’origine. Un disagio enorme per decine di compagnie aeree, che ancora si ripercuote nella mattinata di oggi nonostante l’Enav, intorno alla mezzanotte, ha parlato di guasto in via di risoluzione, con la ripresa di alcuni voli già nella nottata.

Cosa è successo

A provare a far chiarezza in questo caos è stato Corriere della Sera. L’inconveniente tecnico è partito nel sistema di trasmissione dei dati, negli uffici del Centro di controllo d’area a Milano. Intorno alle 20.20, così alle 20.40 si è deciso il «rateo zero» su tutta la zona, con lo stop dei voli. Non sarebbe uno stop informatico ma un deterioramento della connettività. Ed è così che tutti i voli in partenza da Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Torino, Genova non sono potuti decollare. A cascata ci sono state ripercussioni per gli scali vicini (come negli aeroporti veneti) chiamati ad accogliere i voli che non potevano atterrare a Milano e nelle città coinvolte. «Presso il Centro di controllo d’area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell’area nord-occidentale del Paese, si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati», ha dichiarato Enav in una nota. «Per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati». Nei bollettini inviati ai piloti e alle compagnie aeree Eurocontrol, che monitora i cieli europei, ha comunicato il «radar failure».

Presto una commissione d’indagine

Secondo quanto riporta il Corriere potrebbe esser avviata nelle prossime ore una commissione d’indagine per capire cosa esattamente non abbia funzionato. La rete di trasmissione di dati si chiama E-Net e collega i centri di controllo, gli aeroporti, i centri radar esteri. Veicola tutte le informazioni che servono nei voli, dai bollettini meteo ai messaggi dei piloti. Il sistema che gestisce i dati radar ha i server Enav ma l’infrastruttura di trasporto dati è gestita da provider esterno. In Italia sono quattro i centri radar: Milano sul Nord Ovest, Padova sul Nord Est, Roma Ciampino con il Centro e le Isole, Brindisi per quanto riguarda le regioni del Sud.