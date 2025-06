Alto Adige, precipita da una via ferrata e muore sotto gli occhi di due escursionisti: il volo di 100 metri nel vuoto

L'uomo aveva 59 anni, nato in Albania ma residente in Italia da tempo, stava affrontando da solo il percorso attrezzato. Dopo la caduta è morto sul colpo

È precipitato per un centinaio di metri ed è morto sul colpo, sotto gli occhi di due escursionisti. La vittima è un uomo di 59 anni, nato in Albania ma residente da tempo in Alto Adige, caduto nella tarda mattinata di oggi 28 giugno lungo la via ferrata delle cascate di Stulle, in Val Passiria. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, quando l’escursionista, che stava affrontando da solo il percorso attrezzato, aveva appena concluso il secondo tratto della ferrata. Si trovava all’inizio del sentiero finale, quello che riporta verso valle, quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso l’equilibrio.

La dinamica dell’incidente

Due persone che stavano salendo più in basso lo hanno visto cadere. Prima lo zaino, poi il corpo dell’uomo: una scena drammatica e improvvisa, che non ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, sul posto sono giunti infatti l’elicottero Pelikan 1, squadre del Soccorso alpino di Tulles e Moso in Passiria, oltre ai carabinieri e al personale della guardia di finanza, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato senza vita. Ora saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che l’escursionista possa aver perso l’appoggio su un tratto esposto del sentiero.