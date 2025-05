Faccetta Nera al raduno degli Alpini, parla il ministro Crosetto: «Non permetteremo che pochi perditempo rovinino la festa» – Il video

È in corso a Biella la 96esima Adunata nazionale degli alpini. La replica dopo il coro shock partito ieri nella città piemontese

C’è anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla 96esima Adunata nazionale degli alpini a Biella, in Piemonte. Sollecitato dai giornalisti sul coro shock di «Faccetta Nera» partito ieri 10 maggio nella città, ha dichiarato: «Non vogliamo che quattro o cinque perditempo rovinino una festa con centinaia di migliaia di persone perbene, che hanno come loro unico obiettivo quello di servire lo Stato e il Paese». Il ministro ha ricordato che l’Associazione nazionale alpini (Ana) «è da sempre un’associazione apolitica e apartitica, così come lo sono le forze armate». E, ci ha tenuto a sottolineare, «devono continuarlo a esserlo». Tra i numerosi esponenti delle istituzioni presenti all’Adunata, ci sono anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Crosetto sfila con il cappello degli alpini. C’è anche La Russa

Accompagnato dal comandante delle Truppe alpine, Michele Risi, e dal presidente dell’Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero, il ministro Crosetto ha sfilato con il tradizionale cappello alpino per le vie di Biella. Un atto simbolico, vista anche la sua personale connessione con l’Ana: Crosetto è, infatti, figlio e nipote di alpini. «Siamo in un periodo in cui il mondo sembra andare in tutt’altra direzione e gli alpini, negli ultimi decenni, sono stati portatori di pace nelle missioni internazionali che ci hanno visto sempre protagonisti in ogni parte del mondo», ha dichiarato Crosetto. «L’approccio che i militari italiani portano nel mondo è un approccio di rispetto, da Gaza al Libano all’Afghanistan», ha concluso il ministro.

