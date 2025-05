Cantano Faccetta Nera al raduno degli Alpini di Biella. Scoppia la polemica: «Vergogna, un insulto alla memoria» – Il video

L'ira del Movimento 5 Stelle: «Aspettiamo condanna da tutte le forze politiche»

Le note di Faccetta Nera, la canzone legata al ventennio fascista, sono risuonate ieri sera dagli altoparlanti in una piazza di Biella, dove si sta svolgendo l’Adunata nazionale degli Alpini. A intonarla, un gruppo di decine di persone, alcune delle quali indossavano il tradizionale cappello con la penna nera. La scena è stata immortalata in un video circolato sui social. Il filmato mostra una folla, mentre in sottofondo si diffondono le prime note del brano. Alcuni dei presenti cominciano a cantare il testo. «L’Adunata si è aperta con la presentazione di un libro sulla partecipazione degli alpini alla Resistenza e in occasione dell’alzabandiera sono state ricordate le ragioni del conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla nostra città per il contributo dei biellesi alla liberazione del nazifascismo. Il canto fascista che celebra gli orrori del colonialismo del Duce risuonato nella notte non ha nulla a che vedere con quanto stiamo celebrando in questi giorni e ancor più in questa nostra città è un insulto alla memoria. E ci attendiamo che su questo non ci siano distinguo politici in città», hanno dichiarato Andrea Basso ed Elisa Francese del Partito Democratico di Biella.

M5S: «Aspettiamo condanna da tutte le forze politiche»

Condanna anche dal Movimento 5 Stelle. «Condanniamo con forza i canti fascisti risuonati in via Gramsci, inneggianti alle turpi imprese coloniali del regime in Nord Africa. Le note di Faccetta nera sono una vergogna per la città medaglia d’oro per la Resistenza. Ci aspettiamo unanime condanna da parte di tutte le forze politiche e una presa di posizione da parte del Comune e di Ana. Gli alpini che si sono impegnati anche nella guerra di Liberazione non meritano tali inqualificabili atteggiamenti», ha dichiarato il pentastellato Giuseppe Paschetto.