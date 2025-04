Post pro-Duce e razzisti, Stefania Sterpetti lascia l’incarico di garante dei detenuti di Asti 

La 67enne, dirigente medico dell'Azienda sanitaria locale, fa un passo indietro: «Ma sono polemiche legate al mio passato»

«Con profondo rammarico, comunico la mia decisione di rinunciare all’incarico di garante dei detenuti di Asti». Comincia così, la nota di Stefania Sterpetti, dirigente medico dell’Azienda sanitaria locale, eletta dal Consiglio comunale del 22 aprile scorso nel ruolo di garante per le persone carcerate. Una decisione presa a pochi giorni dalle proteste per i post inneggianti al duce, di matrice razzista e discriminatoria, pubblicati dalla stessa sui social. Sulla bacheca Facebook dell’ormai ex garante, gli avversari politici venivano infatti bollati come «mongolini» o «dementi», i migranti «ciarpame». Tra i post di Sterpetti, rispolverati dalle opposizioni, ce n’era inoltre uno che elencava le opere di Mussolini e un altro in cui all’epoca dello sciopero della fame di Cesare Battisti la 67enne aveva commentato: «Visto che non c’è la pena di morte, chissà, fosse la volta buona che si toglie di mezzo da solo».

«Polemiche legate al mio passato»

Un crescendo di insulti razzisti e nostalgie del Duce che aveva spinto Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone attiva proprio nella tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, a chiedere l’immediata rivalutazione della nomina. Nella lettera pubblicata oggi – martedì 29 aprile – Sterpetti parla di «scelta dolorosa ma necessaria» per consentire «che il ruolo di Garante possa essere esercitato con «la serenità e l’autorevolezza indispensabili», senza che il dibattito pubblico venga «distolto dal merito delle questioni carcerarie per concentrarsi su polemiche legate al mio passato». «Per questo – conclude –, fedele al mio senso di responsabilità verso la comunità e le istituzioni, scelgo di fare un passo indietro, augurando che chi mi succederà possa operare con la tranquillità necessaria per affrontare le complesse sfide di questo incarico». Sterpetti è laureata in medicina e chirurgia, specializzata nelle malattie dell’apparato respiratorio. La sua candidatura era stata portata avanti in Consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d’Italia.