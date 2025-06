Ripartiti i primi voli dopo il guasto ai radar negli aeroporti del Nord-Ovest: «Il traffico aereo sta tornando alla normalità»

Lo spazio aereo sopra Lombardia, Piemonte e Liguria è stato temporaneamente chiuso a causa di un guasto tecnico al Centro di controllo d’area di Milano

Serata complicata nei cieli del Nord-Ovest italiano: lo spazio aereo sopra Lombardia, Piemonte e Liguria è stato temporaneamente chiuso a causa di un guasto tecnico al Centro di controllo d’area di Milano, provocando la cancellazione, il ritardo o il dirottamento di decine di voli in arrivo e in partenza. I decolli sono ripresi attorno alle 22.15 anche se inizialmente con limitazioni. Ma poi c’è stato un nuovo stop ai movimenti. Quindi una nuova ripartenza poco dopo le 23. «Enav comunica che, grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità». È quanto si legge in una nota dell’Enav diffusa in serata.

Il cosiddetto rateo zero

Il problema, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, riguarda un malfunzionamento della rete di trasmissione dati negli uffici milanesi dell’Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo. Le prime avvisaglie si sono verificate intorno alle 20:20, ma alle 20:40 è scattata la misura più drastica: è stato dichiarato il cosiddetto rateo zero, che prevede il blocco completo dei movimenti aerei nella zona interessata.

L’origine del guasto

I tecnici sono al lavoro per identificare l’origine del guasto e ripristinare il servizio. Al momento, il Notam (il bollettino di aeronavigabilità) indica che le restrizioni resteranno in vigore almeno fino alle 23, anche se l’orario potrebbe variare a seconda della complessità del problema. Il blocco ha un impatto diretto su alcuni dei principali aeroporti italiani: Milano Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo. Secondo le prime stime, sarebbero coinvolti almeno 322 voli, con un ritardo medio di circa 163 minuti. Un dato in continuo aggiornamento.

La richiesta agli aeroporti vicini di assorbire il traffico aereo

Eurocontrol, l’agenzia europea per il controllo del traffico aereo, ha notificato a piloti e compagnie aeree un radar failure, chiedendo agli aeroporti vicini di assorbire parte del traffico aereo inizialmente previsto sopra il Nord-Ovest. Il sistema coinvolto è la rete E-Net, che gestisce lo scambio di dati fondamentali tra centri radar, aeroporti e cabine di pilotaggio, inclusi dati meteo, tracciamento radar e messaggi operativi. Un suo malfunzionamento ha un impatto diretto sulla sicurezza e l’efficienza della gestione del traffico aereo, costringendo alla chiusura temporanea dello spazio interessato.