Sale ubriaco sul volo Ryanair per Bergamo, a bordo scoppia il caos. Il pilota chiama la polizia, due agenti all’ospedale: com’è finita in tribunale

Neanche gli amici di Italo Farias Dos Santos sono riusciti a calmarlo durante le due ore di volo. Le vicine di posto tormentate dal ragazzo ubriaco e l'aggressione agli agenti: com'è finita in tribunale

Già all’imbarco all’aeroporto di Londra Stansted, un 24enne di Verona si era presentato visibilmente ubriaco. Per tutta la durata del volo Ryanair diretto a Orio al Serio nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno avrebbe avuto un comportamento molesto con le vicine di posto. Una volta atterrato a Bergamo, il ragazzo originario del Brasile si è trovato davanti due agenti di polizia che volevano fermarlo. Ed è stato a quel punto che il ragazzo ha dato in escandescenza e ha mandato i due poliziotti in ospedale.

Cos’è successo sul volo Londra Stansted-Orio al Serio

Italo Farias Dos Santos, in poco meno di due ore di viaggio, ha letteralmente scatenato il panico. Il personale Ryanair non sapeva più come gestirlo, come riporta il Corriere della Sera. È stato il pilota a bordo a chiamare la polizia. E quando gli agenti sono arrivati hanno trovato Dos Santos seduto al proprio posto circondato dal personale di bordo. Nemmeno gli amici del giovane erano riusciti a calmarlo, dopo essere andato in escandescenza e aver importunato due donne sedute accanto a lui. In un primo momento, il ragazzo ha accettato di scendere volontariamente dall’aereo scortato dagli agenti. Ma subito dopo ha cambiato idea ed è tornato aggressivo. Nel tentativo di bloccarlo, due agenti sono stati colpiti da calci e pugni. Uno ha avuto 4 settimane di prognosi per fratture al naso e al gomito, l’altro 10 giorni e una fasciatura al polso.

Il processo e la condanna

Dos Santos ha raccontato agli agenti di essere un manager musicale, ma in base alle prime verifiche non risulta avere un lavoro. Davanti alla giudice Donatella Nava, il 24enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto l’obbligo di dimora a Vigasio, il paese dove risiede. La difesa invece chiede che non vi sia alcuna misura, o comunque una meno restrittiva. Dopo aver convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, la giudice ha disposto l’obbligo di firma due volte a settimana. L’imputato è stato anche denunciato per danneggiamento. Per l’inizio del processo bisognerà attendere il 7 ottobre.